Live bei den Schimpansen

Die Ähnlichkeit zu uns Menschen ist auffällig. Vielleicht bringt uns deshalb das Verhalten der Schimpansen so oft zum Schmunzeln. Beobachten Sie exklusiv bei uns die einzigartigen Tiere des Walter Zoos live.

Kamera 1 aussen

Kamera 2 aussen

17 ausgewachsene Schimpansen jagen im Walter Zoo durchs Gehege. Zudem kamen am 21. Juni zwei weibliche Jungtiere zur Welt. Ein weiteres Schimpansen-Mädchen wurde erst kürzlich geboren.



Der Walter Zoo arbeitet unter anderem mit dem Jane-Goodall-Institut Schweiz zusammen, das sich für den Schutz der Schimpansen in der Wildnis einsetzt.



Beobachten Sie hier die Schimpansen per Webcams!

Sollte der Live-Stream nicht korrekt angezeigt werden, prüfen Sie bitte, ob ein Adblocker aktiviert ist, oder löschen Sie den Cache.