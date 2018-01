Die Bernhardiner-Welpen sind da!

Fast pünktlich auf Weihnachten: Am 21. Dezember sind in der Fondation Barry wiederum kleine Bernhardiner zur Welt gekommen. Mutter Djanga au Moulin de Tallans und Vater Kashmir du Grand Saint Bernard wurden stolze Eltern von 10 kleinen Wollknäueln.



Die 4 Rüden und 6 Hündinnen sind putzmunter und haben mächtig Hunger. Eine grosse Aufgabe für Mutter Djanga ...



Beobachten Sie die Welpen live! Möglich machens die Kameras in der Zuchtstation und im Museum der Fondation Barry. Viel Spass beim Beobachten der herzigen Vierbeiner!

Sollte der Live-Stream nicht korrekt angezeigt werden, prüfen Sie bitte, ob ein Adblocker aktiviert ist.